Viikon olut: Vaaleaa ja kirkasta Münchenistä

Tätä olutta nauttiessa seuraava on jo mielessä.

Paulaner Münchner Hell

88 pistettä

Münchenin suuriin kuuluvan panimon vaalea lager on hyvin vaalea ja kirkas. Tuoksusta on hiukan enemmän kerrottavaa: vaaleaa paahtoleipämäisyyttä värittää hippusellinen ruohoista humalaa ja sitrusta. Mitään akrobaattitemppuja tällaisilta oluilta on turha odottaa, mutta varsinkin tuoreessa näytteessä yrttinen humala korostuu massalagereita enemmän ja lisää houkuttelevuutta. Maussa maltaan makeus tulee esille pyöreänpulleana. Ei ihan kaupungin kärkipään helles, mutta täyteläisyys miellyttää kovasti.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 4,9 %.

Saatavuus: Olutravintolat, vähittäistavarakaupat ja Alko (2,95 euroa / 0,5 l).

Ruokasuositus: Baijerilainen perunasalaatti ja vaaleat makkarat.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono

Lue lisää: Huippuhyvä lager Saksasta