Viikon olut: Vanhan tyylin elvytys

Saksalaispanimo elvyttää vanhan jenalaisen oluen, jossa savustettu vehnä kohtaa happamuuden.

Lichtenhainer Ritterguts Weisse

88 pistettä

Kyllähän savuvehnä ja happamuus kuulostaa epätavalliselta yhdistelmältä, mutta ei tällaista olutta voi jäädä kokeilematta. Vaalea, utuinen väri on kellertävä. Savuisuus on hyvin hento. Ikään kuin kaukaisen naapurin pihalta tuulen kantamana lehahtaisi vieno nuotion tuoksu. Happamahkossa maussa on kevyesti suolainen vivahde, jota sitrus piristää. Loppua kohden hapokkuus kasvaa.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipoisuus: 4,3 %.

Saatavuus: vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: vuohenjuusto.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono

