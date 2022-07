Viikon olut: Anteliaasti humaloitua vehnää

Nyt kannattaa hetkeksi unohtaa mielikuvat peribaijerilaisesta vehnäoluesta.

Mallaskoski Mosaic Weizen

87 pistettä

Tämä pohjalainen olut eroaa niistä selvästi. Banaanin ja neilikan tyypillinen liitto rikotaan raikkaasti. Nyt idea on humaloinnissa. Lajikkeita on löydetty kolmesta laarista, vaikka pekon ja magnumin lisäksi vain mosaic on päässyt osaksi nimeä.

Mango, sitrushedelmät ja yrttisyys lyövät kättä vehnäisyyden kanssa. Katkeruus istuu mukavasti jälkimakuun. Humalointia ei ole vedetty lainkaan överiksi, vaikka tällaisissa hopfenweisse-tyylisissä oluissa tapana on. Omiaan virvoittamaan kuumalla säällä, jos tuntee veden lisäksi vetoa mietoon alkoholijuomaan.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: Vaaleat grillatut makkarat.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono

Lue lisää: Ei Black IPA mihinkään ole kadonnut