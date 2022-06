Ruotsalaisen Omnipollon lähes ylettömyyksiin ulottuvat kokeilut ontuvat välillä pahasti, mutta kyllä tämä kiertolaispanimo osaa myös hurmata.

Omnipollo In Plenty Almond Coffee

92 pistettä

Ruotsalainen Omnipollo on jonkinmoinen kulttinimi olutharrastajien keskuudessa. Ainakin vielä hetki sitten olutfestivaaleilla sen tiskille jonotettiin jonottamasta päästyään. Oli tarjolla mitä tahansa, hinnalla millä hyvänsä.

Hintaa on tälläkin tuotoksella. Mantelimaidolla (tietyissä arabikulttuureissa mantelit korvaavat kahvinpavut) pyöristetty imperial stout selittää kyllä Omnipollon suosiota. Se on tuplaturboahdettu olut, jota täyteläisempää joutuu hetken miettimään. Lähes siirappisen rakenteen voi havaita, kun olutta alkaa kaataa lasiin. Vaahtoa tämä olut ei tarjoa, mutta läpikuultamattoman värin kyllä. Tuoksun kaakaopalat toistuvat täyteläisessä maussa, joka on samalla kertaa tasaisen kermainen ja kerroksellisen luonteikas. Suklaan ja vaniljan leikki päättyy suklaan ylivoimaan. Voimakas alkoholipitoisuus tulee esille vasta jälkimaussa, jossa on lämmittävä elementti, ei niinkään purevaa etanolia.

Tätä olutta on pantu Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, Dugges Bryggerissä lähialueille ja 12 Percent Beer Projectin tiloissa.

Valmistusmaa: Ruotsi.

Alkoholipitoisuus: 12 %.

Saatavuus: olutravintolat, Alko (11,99 euroa / 0,33 l).

Ruokasuositus: jälkiruoka sellaisenaan.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono