Viikon oluessa on pieni määritysongelma, mutta maaliin osuu silti

Onko tyylinmukaisuudesta horjuminen virhe? Voi olla, mutta tällä kertaa ei haittaa.

Olutpaja Downshiftaaja

90 pistettä

Olutpaja kertoo oluestaan, että ”Downshiftaaja on meidän NEIPA-kehitysversiomme, jolla kokeilemme eri reseptejä ja prosesseja.” Ainakin toukokuussa myyntiin tullut pullote muistuttaa lähinnä vain jälkimaultaan New England -tyyliä. Pikemmin Downshiftaaja on taiten pantu Yhdysvaltojen länsirannikon IPA-perinnettä kunnioitettava olut. Mehukas ja täyteläinen olut tuo mieleen jonkin verran ensimmäiset kokemukset Beer Hunter’s Mufloni CCCCC:stä. Katkeruus ja maltainen makeus kulkevat samaan maaliin.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 6,5 %.

Saatavuus: Olutravintolat.

Ruokasuositus: Grillattu lohi ja vihreä salsa.

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono

