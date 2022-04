Tätä Espoossa pantua olutta juomalla autat Ukrainaa

Facebookin kotiolutyhteisö Hombre ja Olarin Panimo yhdistivät voimansa panemalla oluen, jonka tuotosta osa ohjataan Ukrainan kriisiapuun.

Olarin Panimo / Hombre Brew It Better Yourself

88 pistettä

Tyylisuunnaksi valikoitui märzen. Tulkinta osoittautui väriltään vahvasti punertavankultaiseksi. Tuoksu ja maku viittaavat peribaijerilaiseen tyyliin, mutta tässä on menty hiukan yli tyylilajin. Tai itse asiassa ali. Makeutta ei ole näköjään haluttu niin runsaasti kuin useista verrokeistaan löytyy, vaikka karamellimaltaisuuttakin pilkahtaa. Pääpaino on notkeassa juotavuudessa. Jälkimaussa sinetti avautuu ja miellyttävät katkerot iskevät pintaan.

Tölkkiin on liitetty ukrainalaisen kotioluentekijän pyynnöstä Brewers Against War -logo solidaarisuuden osoitukseksi.

Pankaapa paremmaksi!

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat, Olarin Panimo.

Ruokasuositus: Grillatut makkarat, yrttiset kanavartaat

95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono