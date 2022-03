Viikon oluessa maistuu viinitynnyrin vaikutus

Viinitynnyrissä viimeistelty olut flirttailee rypäleiden kanssa.

Rooster’s Wild Wild Life Pinot Noir Barrel-Aged Sour Saison

89 pistettä

Pohjoisenglantilaisen panimon esitykset ovat perustuneet aiemmin valtraosin amerikkalaistyylisiin, humalavetoisiin panoihin. Tässä on kuitenkin vaa’assa viinitynnyrissä viimeistelty hapanolut. Sen vaaleanoranssinen väri jää lasissa sameaksi, vaikka kuinka yrittäisi jättää hiivajäämät pullon pohjalle.

Tuoksussa on hiukan ''oikeaoppista'' hyvän ja pahan välimaastossa lehahtavaa löyhkää. Rypäleenkuorimaiseen aromiin yhdistyy sitruunarahkaa. Hiilihappoinen maku on maltillisen kirpeä. Hapan greippi ja kirpakka omena nousevat tuntuvimmin esille. Viinimäinen olemus on tavoitettu Englannin Yorkshiressa ranskalaisten pinot noir -tynnyreiden myötävaikutuksella.

Saison-oluttyylin yhdistäminen tämän oluen nimeen voi olla jonkun mielestä virheellinen ratkaisu. Ehkä pikemmin kyse on laajemmin maalaisoluesta eli englanninkielinen termi farmhouse ale sopisi paremmin. Yhtä kaikki: jännittävä kokeilu.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 7,4 %.

Saatavuus: Alko (10,22 euroa, 0,375 l).

Ruokasuositus: Brie, camembert.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono