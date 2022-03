Viikon olut: Viinirypäle aateloi maun

Viikon oluessa viinirypäleillä on oma osuutensa, mutta perinteistä belgialaista oud bruin -oluttyyliä se ei erityisesti muuta.

Brouwerij 't Verzet Oud Bruin Vineyard

90 pistettä

Runsas, punaruskea väri on ominainen belgialaisille oud bruin -oluille. Nimi viittaa värin lisäksi myös pitkään kypsytysprosessiin. Tuoksu on lievästi hapan, luumuinen, taikinamainen ja tamminen. Maku alkaa terävänä, sillä hiilihappoisuuden taso on melko korkea. Suuntuntuma hahmottuu nopeasti lempeämmäksi: kirsikkaa, tummaa mausteisuutta ja jopa hieman balsamiviinietikkaa. Jälkimaun hapokkuus kantaa, muttei ylly erityisen kirpeäksi. Valmistajan mukaan olueen on lisätty tuoreita viinirypäleitä, mutta tarkemmin se ei niitä määrittele.

Valmistusmaa: Belgia

Alkoholipitoisuus: 6 %.

Saatavuus: Alko (6,59 euroa).

Ruokasuositus: Flaamilainen lihapata.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono

