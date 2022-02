Viikon olut väläyttelee tyylinmukaista marmeladin katkeruutta

Marble on laadukas panimo, suunnilleen paras asia, joka Manchesterista löytyy. ESB-mukaelmallaan se ei ihan yllä parhaimpaansa, mutta kyllin lähelle kuitenkin.

Marble Extra Special Marble

89 pistettä

Manchesterilainen Marble viittaa Extra Special Marble -nimellä ESB-oluttyyliin (Extra Special Bitter), joka perustuu karkeasti ottaen sekä maltaan makeuden että humalan katkeruuden vuorovaikutukseen. ESB on ensisijaisesti lontoolaisen Fuller's- panimon oluen nimi, mutta samalla se on luonut itsestään oman kategoriansa. Marblen tölkin kylkeen onkin liitetty suorasukainen viittaus ESB-mittatikkuun (Fuller´s ESB) tekstillä ''Produced to Fuller Standards”. Kieli poskessa annettu tunnustus. Hyvin brittiläistä.

Meripihkaisen oluen maltaisuus on karamellimaista ja pähkinäistä. Appelsiininkuori piristää sisääntuloa. Maussa makeahko hedelmäisyys ei katoa katkeruuden alle, vaan leikittelee sitruksen ja appelsiinimarmeladin bitterisyyden kanssa (esimerkiksi Frank Cooper's Fine Cut Oxford Marmalade). Loppua kohden kuivuva maku leikittelee hedelmäisyyden ja katkerohumalien välillä. Jälkimaku jättää muistoksi hiukan pölyisen katkeruuden.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus: Olutravintolat, vähittäistavarakaupat.

Ruokasuositus: Grillattu kananpoika yrttiperunoilla.

