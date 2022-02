Viikon olut: Tuima ja tumma panimosta, jonka tekemisiä kannattaa tarkkailla

Etiketti on rouhea ja alkoholipituus arveluttava. Eikö vähempi riittäisi?

Panimoyhtiö Tuju Multainen Noutaja

91 pistettä

Kun ennakkoluulot ovat karisseet, tämä imperial stout ottaa vangikseen. Tuju on onnistunut panemaan tasapainoisen oluen, jota nauttiessa mahdolliset epäilykset turboahdetusta liemestä muuttuvat kiintymykseksi. Tiivis paahtuneisuus paljastaa viinikumia, kahvia, suklaata ja hiukan melassia. Ei sinänsä ihmeellistä tässä oluttyylissä, mutta nyt se tapahtuu erityisellä tyylillä ja tasapainolla. Maku on täyteläinen, mutta yletöntä raskautta ei ilmene. Katkeruus lopussa on oivallinen. Tämän panimon tuotoksia kannattaa tarkkailla.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 10,5 %.

Saatavuus: Alko ( 6,49 euroa).

Ruokasuositus: Riistapata.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono

