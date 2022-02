Viikon olut on 10 prosentin tujaus: humalahulluttelua ja makeaa mallasta

Kymmenen tilavuusprosenttia alkoholia ja kolminkertainen kuivahumalointi. Siinä on tämän kauralla ''pehmennetyn'' oluen juju.

Mallaskoski Triple Dry Hopped Triple IPA

88 pistettä

Alan harrastajat tuntuvat kutsuvan tällaisia oluita epiteetillä sumukalja, ja sameutta tässä oranssissa oluessa riittääkin. Alkoholia on myös riittämiin puistokemistienkin tarpeisiin, mutta humaloinnin katkeroarvo on pullon etiketin mukaan vain 20 (IBU), mikä on suunnilleen sama kuin Laitilan Kukko Lagerin katkeropitoisuus. No, ei! Kyseessä on virhe, vaikka humalointi onkin enemmän aromi- kuin katkeropainotteinen, löytyy niitä suuta supistavia katkeroitakin.

Tuoksun sisältämään greippiin limittyy myös ananasta, jota on valeltu melko reippaasti makeahkon maltaiseen makuun. Maku ei ylly pelkästään trooppiseksi hedelmäisyydeksi, vaan mukana on tasapainottavaa mausteisuutta valkopippurin lehautuksella. Ei ollenkaan hullumpi esitys.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus:10 %.

Saatavuus: Alko (5,49 euroa).

Ruokasuositus: Kanakorma ja korianteri-naan.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono

