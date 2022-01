Jos litsihedelmä ei ole tuttu, niin IS:n viikon oluessa voi aistia sen tuoksua ja makua

Keski-Englannista tulee eksoottiselta maistuva Chiron. Jos nimi viittaa viisaudestaan, lempeydestään ja lääkintätaidoistaan yhdistettyyn Kheironiin, niin yhteys ei oikein käy ilmi.

Thornbridge Chiron

88 pistettä

Amerikkalaisten panimoiden pale ale -oluiden ongelma on usein Suomeen tuotuina se, että tuorein ja kukkein humala-aromi on hyytynyt enemmän kuin kohtuullista olisi. Toista maailmaa edustaa brittiläisen Thornbridgen esitys samassa tyylilajissa. Tai ainakin silloin kun näyte on näin tuore kuin edessä olevassa lasissa.

Jo tölkin avaus lehauttaa ison lupauksen ilmoille. Kirkas, kultainen väri ja muhkea valkea vaahto ilahduttavat silmää. Sitrusmaisessa tuoksussa on ananasta, yuzu-tahnaa ja litsiä, joka kuitenkin ilmentyy vaimeammin kuin klassisessa Alsacen gewürztraminerissa. Sitrusmaisuus maistuu kypsältä. Karviaiset ja mandariini laventavat keksimäisen maltaan makua. Chinook, columbus, cascade ja amarillo muodostavat humalakattauksen.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 5 %.

Saatavuus: Alko (3,98 euroa), olutravintolat.

Ruokasuositus: Kana-kookoscurry.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.

Lue lisää: Viikon olut: Karabel on kahden mainion panimon yhteistyön onnistunut tulos