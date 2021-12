Viikon olut: Makoisasti mallasvetoinen pils humalaa unohtamatta

Olarin Panimon usein hip hop -henkisten tölkkien sijasta olutverstaan vaalean lagerin myyntipakkaus vie ajatukset 1970-luvun lopun punkin omakustannetaiteeseen.

Olarin Panimo Go See The Warm-Up Band Pils

89 pistettä

Punkin kanssa itse oluella ei ole mitään tekemistä. Olarin Panimon dynamo Ville Leino pitää vaimonsa kotiseudulla Itävallassa pantavasta Eggenberger Pilsistä. Sieltä päin on peräisin toinen Olarin pilsin mallaslajikkeista, toinen on rajan takaa Baijerista.

Humalaksi Leino valitsi saphirin, harvemmin pilsissä hyödynnetyn lajikkeen. Resepti toimii. Ennen taustatietojen kuulemista oluen mielsi oitis baijerilaistyyppiseksi lähinnä maltaisuutensa osalta. Maku on puhdas, täyteläisyydellään palkitseva ja humalakatkerojensa myötä sopivan kuiva. Tasapainoinen esitys.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5 %

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat ja Olarin Panimo.

Ruokasuositus: Wieninleike.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.