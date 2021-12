Viikon olut: Mieto stout muhkealla maltaisuudella

Usein tummaksi paahtuneista maltaista pantu olut mielletään liian täyteläiseksi. Tulkinta on usein väärä. Tuusulalainen Maku Brewing osoittaa sen käytännössä.

Maku O’Maku Dry Stout

88 pistettä

Tämä mietoon kantavierteeseen pantu stout onnistuu sekä juotavuudessaan että täysipainoisessa maussaan. Maltainen tuoksu on muhkealla tavalla paahteinen. Tuplasti alkoholipitoisuudeltaan vahvempiin stouteihin vertaava voi päästää suustaan sanan vetinen, mutta siitä tässä oluessa ei ole kyse, mikä pitäisi jo ymmärtää alkoholipitoisuudesta (3,9 tilavuusprosenttia). Maku Brewing on onnistunut luomaan täysipainoisen stoutin vähillä prosenteilla, mikä ei ole oluenpanossa helpointa. Runsaasti paahtuneessa maltaassa on jopa hieman kahvimaisia tanniineja.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 3,9 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: Osterit, suklaa.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.

