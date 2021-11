Viikon olut: Vaalea lager on naamioitu amerikkalaiseksi

Eurooppalainen vaalea lager muuttuu toiseksi, kun humalat tuodaan Pohjois-Amerikasta.

Hedönist Hoppy Ending American Lager

86 pistettä

Andersonin panimossa Virossa pantu lager on saatu tai jopa haluttu lähes kirkkaaksi. Lasissa kullankeltaista olutta koristaa muhkea vaahto. Amerikkalaiseksi tämän tekevät valitut humalalajikkeet chinook, willamette ja amarillo. Tuoksussa ne vievät oitis ajatukset valtameren toiselle puolelle. Sitrusmaisessa tuoksussa on myös hentoa teelehtien ja greipinkuoren aromeja. Maku on kevyt, juotavuutta korostava. Maltaisuutta on jokseenkin riittävästi muistuttamaan, mistä lagerissa(kin) on kyse. Sitrusmaisuus tosin hallitsee makuakin. Raikas ja puhtaalta vaikuttava olut, mutta voisiko runkoa olla sittenkin hiukan enemmän?

Valmistusmaa: Suomi/Viro.

Alkoholipitoisuus: 5,2 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: Kalatacot.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.