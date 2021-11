Viikon oluessa maistuu tropiikin hedelmäkauppiaan kattaus

New England India Pale Ale (NEIPA) pitää pintansa monien iloksi ja eräiden ikäväksi.

Salama Brewing Bubble Dozer

87 pistettä

Joidenkin oluttyylien kanssa on vaikeampi elää kuin toisten. Hedelmäiset NEIPA-humalamehut näyttävät ajoittain luotaantyöntäviltä, mutta samaa ”vikaahan” on periaatteessa sahdissa ja klassisissa, suodattamattomissa vehnäoluissa. Kun baijerilaisten vehnäoluiden banaanimaisuus on leimallinen ominaisuus, NEIPA:t tarjoavat usein ylikypsää tropiikin hedelmää. Välillä peltiin pakattu ananassäilyke tuntuu houkuttelevammalta.

Välillä taasen asiat tuntuvat osuvan paremmin kohdilleen. Kuten nyt. Samea, kellertävä olut pitää valkean vaahtonsa lasissa. Tuoksusta löytyy päiväntasaajan hedelmäkauppiaan laaja kattaus. Kahden humalalajikkeen rooli ei ole mitätön (sabro ja citra). Lieneekö ensiksi mainittu, joka tuo minttua ja kookosta keittoon? Makeahkon maltaan pintaan kiinnittyy jonkin verran katkeruutta ja korkean alkoholipitoisuuden voimaa. Maailma pärjää hyvin ilman tällaisia oluita, mutta otetaan ilo irti, jos kohdalle sattuu.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 8,5 %.

Saatavuus: Olutravintolat, panimon oma kauppa Espoossa.

Ruokasuositus: Mango-kanakorma.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.

