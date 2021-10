Viikon olut: Ei nimenmuutos juomaa pilaa

Tuusulassa toimivan panimon Pääsky APA tunnettiin aiemmin nimellä Mosaic APA. Humalajikkeen nimi on nyt häivytetty pääskysen tieltä.

Maku Brewing Pääsky APA

87 pistettä

Lasissa Pääsky näyttää kellertävältä ja utuiselta. Valkea vaahto suojaa pitkään olutta ja tarjoaa samalla silmänruokaa. Keksimäisen maltaan tuoksuun sekoittuu mandariinia. Maultaan Maku-panimon olut on raikas. Juotavuuden kannalta jotkut arvostanevat melko reipasta hiilihappoisuutta. Humalakatkeroita on hedelmäisessä maussa tuntuvasti, mutta panimon tapaan katkeruuden ja makeuden tasapaino on hallussa. Mosaic tarjoaisi mahdollisuuden trooppisen hedelmän yliannostukseen. Siihen ansaan panimo ei ole astunut, sillä maussa on myös maanläheistä maltaisuutta. Vaikka oluenjuonnista ei pidä tehdä vaikeaa, tästä oluesta voi todeta, että tätä on helppo ottaa.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 4,5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: Vuohenjuustopizza.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.

