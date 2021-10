Viikon olut: Perinteistä ”kellariolutta” modernilla tulkinnalla

Tälle oluelle on Saksassa monta luonnehdintaa: landbier, zwickel ja kellerbier.

And Union Saturday

87 pistettä

Ei tehdä asiaa vaikeammaksi kuin se on. Olut tölkistä lasiin, katsotaan ja maistetaan: väri on samea, aavistuksen punertavankeltainen. Vasta leikatun ruohon humala-aromi nousee lasista sitrusmaisin sävelin. Makeassa maltaassa kutittelee runsas, hiukan yrttimäinen katkeruus. Sitruksella sävytetty puhdas maltaisuus kantaa melko pitkään.

Nautittava suodattamaton lager, jossa kellerbierin perinne kohtaa modernin tulkinnan. And Union teettää oluensa eri panimoissa ja nimeää osan niistä viikonpäivien mukaan. Tämän oluen on pannut Arcobräu Gräfliches Brauhaus, jonka yksi parhaista oluista on Coronator, 7,2-prosenttinen doppelbock.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat.

Ruokasuositus: Wieninleike.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.

Lue lisää: Viikon olut: Lagereiden aatelistoa