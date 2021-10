Ensimmäinen nuuhkaisu sen kertoo: melkoinen pakkaus!

Malmgård Islay Stout Barrel Aged

92 pistettä

Turvetta ja savua sekä merellisiä tuoksuja paahdetun maltaan tuoksussa. Näin sen pitää ollakin, jos olutta on hyväilty Islayn viskitynnyrissä.

Tummanpuoleinen beige vaahto kestää lasissa tovin. Maku on runsas, maltainen ja lievästi savuinen. Maussa on makeaan kääntyvää paahdettua mallasta ja puolitummaa suklaata, tummia hedelmiä sekä puuta. Iso olut, jolle on annettava aikaa. Lopussa suuta hellii öljymäinen ja turpeinen loppuluisu. Onnistunut tynnyrikypsytys vailla ylimääräisiä kommervenkkejä.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 9,5 %.

Saatavuus: Olutravintolat (rajoitetusti).

Ruokasuositus: Suklaafondant.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.