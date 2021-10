Viikon olut on saanut lisämakua bourbon-tynnyristä

Mallaskosken vahvan pään oluet pakataan komeasti. Cerberosin kohdalla myös sisältö puhuttelee.

Mallaskoski Cerberos

91 pistettä

Komeassa etiketissä ärhentelee Kreikan mytologiasta tuttu vahtikoira. Pullon sisältöä se ei pysty suojelemaan, sillä se valuu lasiin vapaasti, tiiviinä norona.

Bourbon-tynnyrissä kypsytetty ja lakritsijuurella maustettu imperial stout on väriltään pikimusta. Ruskea vaahtorengas väsähtää nopeasti, joten huomio kiinnittyy väistämättä tuoksuun, jossa riittääkin tavaraa. Enemmän kuin lakritsijuurelle ominaista anista ja fenkolia tuoksussa on ruisleipää, suklaata ja jauhettuja kahvinpapuja. Maku on siirappisen tiivis.

Bourbon-tynnyri on ollut ilmeisen neutraali, sillä puun vaikutus ei pääse dominoimaan.Vaniljaa, kahvia ja suklaata löytyy mausta, joka ei paljasta korkeaa alkoholipitoisuutta liiallisesti. Hieno suoritus.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 11,8 %.

Saatavuus: Alko (tilausvalikoima, 7,49 euroa).

Ruokasuositus: Mutakakkua ja vaniljakastiketta.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.