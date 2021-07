Viikon oluessa maistuu ”suodattamaton nautinto”

Argentiinalaisen sopimusvalmistajan olut on pantu Brewdogin Berliinin-panimossa.

Gorilla Cerveceria Berlin Unfiltered Pleasure

86 pistettä

Joillekin se on lupaus jostakin, toisille se merkitsee vain tietoa vapaana olleesta tuotantokapasiteetista. Gorilla Cerveceria Berlinin olut on nimensä mukaisesti suodattamaton, mutta miten on sen nimen jälkiosan – nautinnon – laita? Lajityypin rajoituksiin nähden resepti toimii. Greipin ja ananaksen tuoksua seuraa maussa mangolla ja karviaisella sävytetty sitrusmaisuus. Katkerot jättävät jälkensä maun loppuluisuun.

Joy Divisionin Unknown Pleasures levylautaselle ja maistoon saman panimofirman Hafer Kater, jonka päällekäyvä alkoholipitoisuus yhdistettynä hop burn -ilmiöön (7,7 %) alkaa tökkiä jo ensimetreillä. Oluissa on eroja.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 6,2 %.

Saatavuus: Olutavintolat.

Ruokasuositus: Ceviche-tacot.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.