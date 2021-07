Viikon olut: Yllättävä veto saksalaispanimolta – vai onko sittenkään?

Gaffel on yksi suurimmista kölsch-panimoista, mutta ajat ovat sellaiset, että Kölnin oman nimikko-oluen kölschin lisäksi muutakin pitää olla tarjolla.

Gaffel Sonnenhopfen

88 pistettä

Gaffel on pannut lippulaivatuotteensa rinnalle myös tulkintansa amerikkalaistyylisestä pale alesta, tai no, ainakin pale alesta, jossa hyödynnetään Yakiman laaksossa viljeltyä citra-humalalajiketta. Keksimäisen maltaiseen tuoksuun onkin pakattu raikkaita humalaöljyjä. Kesäisen kepeässä maussa on citralle ominaista sitrusta, ehkäpä tällä kertaa limettihyllyltä. Lievästi makea vire kantaa alusta loppuun.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholitoisuus: 4,9 euroa.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: Kalatacot.

