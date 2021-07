Viikon olut: Kaukoidän herkullista kirpeyttä

Japanilaisen panimoyrityksen Belgiassa teettämä olut erottuu kilpailijoistaan.

Far Yeast Kagua Blanc

90 pistettä

Samea, oranssi väri ja valkea vaahto viittaavat witbier/blanc/blanche-kategoriaan, mutta jo tuoksu on eri maata. Aromaattisessa esityksessä on appelsiininkuorta, yrttejä (rakuunaa?) ja yuzua. Maussa tuoksun antamat lupaukset pitävät hiukan vaimennettuina. Pitkä ja leijaileva jälkimaku päättyy suuta loivasti kuivaavaan katkeruuteen ja yuzun kirpeyteen. Hieno ja samalla valtavirrasta poikkeava olut on pantu De Graalin panimossa, kuten muut Far Yeastin Kagua-sarjan oluet.

Valmistusmaa: Belgia.

Alkoholipitoisuus: 8 %.

Saatavuus: Alko (5,96 euroa).

Ruokasuositus: Poke bowl (eli pokekulho).

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.