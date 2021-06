Viikon olut: Mainio pils upeasta olutkaupungista

Mieto pils, pilsner tai pilsener – miten sen kukin haluaa mieltää – kuuluu kesäjuomien aateliin.

Keesmann Bamberger Herren Pils

91 pistettä

Bambergin Wunderburgin kaupunginosassa sijaitseva Keesmann jää usein naapurinsa Mahrsin varjoon. Osin syystä, osin syyttä. Mahrsin Ungespundet on klassikko, jonka perässä keskustasta matkataan Wunderburgiin, mutta joillekin syy on Bambergille melko harvinainen pils, ja nimenomaan Keesmannin pils. Bamberger Herren Pils on tarkkaan suodatettu ja ajan kanssa kirkastunut, vaaleankullankeltainen väriltään. Tuoksussa yhdistyvät ihastuttavalla tavalla mallas ja humala. Raikkaassa maltaisessa maussa on pieni viljainen purenta. Tasapainottavan kirpakka, humalakatkeromainen jälkimaku. Kesän huippujuoma, jos ja kun sen saa tuoreena.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 4,6 %.

Saatavuus: Olutravintolat, vähittäistavarakaupat.

Ruokasuositus: Voissa paistettua taimenta ja parsaa.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.