Viikon olut: Tyylinmukaisuus hiukan hukassa, mutta sisältö ratkaisee

Ruotsalainen panimoyritys ylpeilee verkkosivuilla saamistaan palkinnoista. Viikon olut ei nouse palkintokorokkeelle, mutta lupauksia on ilmassa.

Train Station Barley Wine

87 pistettä

Etiketti kertoo pullon numeroksi 2144. Mitä se käytännössä merkitsee, jää avoimeksi. Lasissa oluen väri näyttää tummanruskealta. Vaaleahko vaahto jättää reunoille pitsiä. Maltaisessa tuoksussa on selväpiirteinen lajitelma kahvia, suklaata ja kuivattuja hedelmiä. Maussa samat sävelet suolalakritsilla vahvistettuna. Humalakatkeroita on matkassa runsaasti (laskennallinen katkeroiden arvo on 115 EBU).

Onko tämä sitten barley wine, kuten etiketti väittää? Harva taitaisi luokitella sellaiseksi. Ehkäpä pikemmin on kyse esimerkiksi amerikkalaistyylisestä strong alesta tai imperial stoutista. Tärkeämpää lienee, että olut puhuttelee myönteiseen sävyyn. Parannettavaakin jää, mutta kypsytys saattaa hioa mausta karheimpia kulmia. Valmistaja antaa parasta ennen -lupauksen maaliskuulle 2026 asti.

Valmistusmaa: Ruotsi.

Alkoholipitoisuus: 9 %.

Saatavuus: Alko (5,87 euroa).

Ruokasuositus: Hirvipaisti.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.