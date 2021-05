Espoolainen panimo onnistuu hienosti tulkinnassaan klassisesta oluttyylistä.

Olarin Panimo Missing – Have You Seen This Beerstyle?

89 pistettä

Mitä pitäisi päätellä siitä, että Olarin Panimon baarissa istuu iltapäivän päätteeksi joukko keski-ikäisiä miehiä Fat Lizard -vermeet yllään? Naapurissa sijaitsevan panimon väkeä kohteliaisuuskäynnillä vai mainospaitoja ostaneet oluenystävät vaihtamassa leiriä?

Olarin Panimo tuntuu parantavan tuotantonsa laatua sitä mukaa kun vuodenajat vaihtuvat. Sumuisten humala- ja hedelmävetoisten oluiden lisäksi Espoon Otaniemessä sijaitseva panimo osaa myös perinteisen tyylin. Näin voi päätellä oitis, kun nuuhkaisee Missing-nimellä kaupattua olutta.

Jonkinmoista itseironiaa tai vinoilua muotivillitysten perässä juoksevia kohtaan sisältää oluen alaotsikko. Märzen voi olla uuden sukupolven aficionadoille täysin tuntematon käsite tai sitten perinteikkyytensä vuoksi hyljeksitty oluttyyli. Oli miten oli, Olarin Panimo onnistuu mainiosti tulkinnassaan. Lasissa olut näyttäytyy tummankultaisena. Maltaisessa tuoksussa on sivallus leipämäistä virettä. Maku jatkaa samalla maltaisella linjalla. Karamellimaltaan osuus jää kokonaisuutta tasapainottavaksi, ei lainkaan hallitsevaksi. Humalan katkerot pitävät maun yllättävänkin kuivana. Hiilihappoisuus on luontevan pehmeä. Melko suurella varmuudella voi väittää, että suuri osa maailman märzeneistä on yksioikoisempia kuin Olarin Missing. Hyvin pantu!

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus: Olarin Panimo, vähittäistavarakaupat.

Ruokasuositus: Hot Dog bratwurstilla.

