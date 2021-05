Viikon olut: Kalkkaro puree Amerikan tyyliin

Lappeenrantalainen Tuju operoi laajalla skaalalla. Nyt käsittelyssä on suodattamaton lager.

Panimoyhtiö Tuju Kalkkaro

86 pistettä

American Lager, seisoo etiketin alaotsikossa. Maantieteellistä osuvuutta todistellaan kalkkarokäärmeen lisäksi avolava-autolla ja White Trash -tyylisellä kuvastolla. Americanaa tukee myös hedelmäinen humalointi. Tuoksussa on etäistä parfymeriaa ja aamumuromaista mallasta. Koska pullossa on hiivajäämiä (tarkoituksella), varovainenkin kaato tekee oluesta hiukan samean, ja samalla hiivaisuus välittyy myös tuoksuun. Maussa on hedelmäisyyttä, makeaa mallasta, sitrusta ja ruohoista katkeruutta. Jälkikatkerot pyörivät suussa vahvasti ja pitkään. Hyvä näinkin, mutta onko pullossa jälkikäyvä keskivahva lager paras mahdollinen ajatus? Olisiko pari piirua hienostuneempi ja puhtaammaksi hiottu kokonaisuus täysin vastoin alkuperäistä tavoitetta? Kiinnostavia oluita Tuju panee, mikä tuli taas todistettua.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: Harissabroileri grillatun sipulin ja paprikan kera.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.