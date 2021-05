Lasissa kirkas, hyvin vaalea pils, jonka läpi on leppoisaa katsella kimaltelevaa maailmaa.

Mahrs Pils

91 pistettä

Humala-aromeissa on kesä vahvasti läsnä, sillä ruohokentän ja kukkaniityn voi aistia helposti. Rakenteeltaan olut on kevyt, mutta se antaa makureseptoreille paljon töitä. Kepeän, vaalealeipäisen maltaan ja humakatkeroiden liitto on varmaankin kuulutettu panimon viereisessä Wunderburgin kirkossa. Tuoreena puhdaspiirteinen, hyvin harmoninen pils.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 4,9 %.

Saatavuus: Olutravintolat ja vähittäistavarakaupat.

Ruokasuositus: Voissa paistettu siika ja uuden sadon perunat.