Viikon oluessa on omintakeinen ote – pitkään kypsytettyä cheddaria lautaselle

Panimo Hiisi ei yleensä päästä ihan helpolla. Ei tälläkään kertaa.

Panimo Hiisi Ruisperkele Extra IPA

87 pistettä

Rukiilla ryyditetty tupla-IPA näyttää lasissa meripihkaiselta ja valkean vaahtonsa pitävältä. Humalavetoinen tuoksu tarjoaa anteliaasti humulus lupuluksen haihtuvia öljyjä. Aromikuva on aika moninainen. Appelsiinimarmeladi ja greippi saa seuraa mäntymetsän pihkaisuudesta. Maku on yllättävänkin hedelmäinen ja raikas ottaen huomioon rukiin läsnäolon. Makean, karamellimaisen maun rakenne on tiivis, jopa siirappinen. Rukiin mausteisuutta ja hentoa marjaisuutta vilahtaa ennen jälkimaun katkeraa humalahyökkäystä (chinook ja simcoe). Omintakeinen olut, joka hetkittäin tuo mieleen barley winen. Soveltuu vegaaneille.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus:

Saatavuus: Alko (8,1 %, 4,88 euroa).

Ruokasuositus: Voimakkaat, pitkään kypsyneet juustot.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.