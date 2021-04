Lontoolaispanimo ilmoittaa vuoden 2020 vuosikerran olevan uskollinen juurilleen, sillä kaikki raaka-aineet ovat peräisin oluen syntysaaarelta.

Fuller’s Vintage Ale 2020

93 pistettä

Itä-Anglian kristallimallas tuo maltaista, karamellimaista makeutta ja rusinaisuutta. Humala tulee Herefordshiresta: jester ja godiva antavat kypsää marjaisuutta ja kirpeää sitrusta. Toki käytössä on myös talon oma hiiva, joka tuo leimallista marmeladin flavoria. Kirkas, mahonkinen väri on kaunis. Vasta hetken pullossa kypsyneenä vuosikerta tarjoaa paljon luumua, appelsiinia kuoren kera ja hiukan toffeeta. Suun täyttävä ja suuta hellivä olut on 2021 juotavissa ja jopa nautinnollinen lämmittävää jälkimakua myöten, mutta panimo lupaa sen kypsyvän suotuisasti vuoteen 2030 asti. Ehkä pullon kanssa kannattaa odottaa ainakin vuosi tai kaksi.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 8,5 %.

Saatavuus: Alko (8,99 euroa).

Ruokasuositus: Naudan sisäfilee ja ankanrasvassa paahdetut perunat.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.