Yhteistyöoluet eivät aina merkitse, että yksi plus yksi on edes kaksi. Paremminkin voi käydä.

Thornbridge/Basqueland Brewing Karabel

91 pistettä

Catraio, yksi Porton johtavista olutbaareista esitteli Basqueland Brewingin oluita toukokuussa 2018. Satuin paikalle, kun viimeisiä vietiin jo. Henkilökunta moitiskeli, että olisi kannattanut tulla jo edellisenä iltana, sillä silloin Basquelandin panimomestari oli paikalla maistattamassa tuotoksiaan. Se, mitä oli vielä panimon tarjonnasta jäljellä, vakuutti kovasti, varsinkin Coastal Eddie.

Espanjan-reissulla tammikuussa 2018 Barcelonan BierCabissa oli Alvin-nimisen imperial stoutin vuoro vakuuttaa. Maaliskuussa 2018 Basquelandin kotikentällä San Sebastiánissa Pub Dropissa oli puolentusinaa Basquelandin olutta tarjolla, enimmäkseen mainioita. Pääsiäisenä 2019 pääsin viimein panimon omaan baariin maistelemaan sekä jo tuttuja että myös uusia oluita.

Kaikki nämä kokemukset alkoivat viitata siihen, että kyseessä saattaa olla Espanjan ykköspanimo. Ainakin niistä, joista jotain tiesin.

Ei ole siis vaikea ymmärtää, miksi englantilainen Thornbrdige on halunnut panna yhteistyössä oluen Basquelandin kanssa. Kumpikin panimo osaa nykyaikaisen india pale alen valmistuksen. Yhteistyössä on syntynyt kirkas, hyvin vaaleankultainen olut. Amerikkalaisen humalan aromaattisuuden voi aistia heti ensimmäisestä nuuhkaisusta: tarjolla on sitrushedelmien kuorta, mangoa ja hiukan ruohoisuutta. Mausta löytää voimakkaan alkoholipitoisuuden, mutta se ilmenee pikemmin lämmittävänä kuin polttavana. Maussa greippisyys kohtaa havuisuuden. Katkeruus on sovitettu taiten maltaan makeuteen.

Vaikea sanoa, mikä on brittiläinen ja mikä espanjalainen osuus tämän oluen synnyssä, mutta liekö sillä väliä, jos yhteistyö toimii.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 7,2 %.

Saatavuus: Alko (4,89 euroa).

Ruokasuositus: Grillattu naudanrinta ja salsa

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.