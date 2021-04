Pääsiäisen kausiolutvalikoima kuihtuu vuosi toisensa jälkeen. IS:n Ruokala poimi pienestä joukosta yhden.

Olaf Brewing Mustan Virran Pääsiäisportteri

86 pistettä

Jos tällä palstalla valittaisiin viikon olueksi useampaan kertaan yksi ja sama tuote, niin pääsiäisenä se olisi todennäköisesti vuosittain Schlenkerla Fastenbier. Näin ei kuitenkaan toimita.

Kun oluen nimestä voi johtaa kantasanan pääsiäinen, sisältö voi olla mitä tahansa. Harva panimo panee olutta yhtä pitkää viikonloppua silmällä pitäen. Olafin panimon pullossa sana pääsiäinen ei sinänsä ole myynnin este, koska se ei kikkaile ajankohtaa korostavalla mämmillä, suklaalla eikä etenkään kananmunilla ja tipuilla koristetulla etiketillä.

Tummanruskea, valoa vasten rubiininvärisiä häivähdyksiä tarjoava portteri antaa tuoksussaan hentoa paahteisuutta, lakritsia ja laktoosia. Miedosti tuhkaisella tavalla maltaisen maun rakenne on hyvin kevyt. Jonkinlaista, myönteisessä mielessä kotiolutmaista virettä löytyy. Samanaikaisesti voi ajatuksia kuljettaa kohti brittiläisiä mild-oluita (oluttyyli, jonka nimeä muutama suomalaispanimo käyttää kuvaamaan mietoa alkoholipitoisuutta, mutta sehän on vain puoli totuutta aidosta mildista). Mildin puolesta puhuu myös mieto katkeropitoisuus (no, toisaalta maailma tuntee myös 5,5-prosenttisia ja voimakkaasti humaloituja mildeja). Termeistä viis, onko tämä hyvä olut? Miellyttävää tässä on näkemys siitä, että portterin ei tarvitse aina olla tiivis ja täyttävä vaan myös juotavuutta voi korostaa.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus:Vähittäistavarakaupat.

Ruokasuositus: Karitsan paahtopaisti kahvikastikkeella.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.