Tämä olut on nimetty sotasaaliiksi otetun hevosen mukaan, mutta varsinaisesti Mallaskoski juhlistaa vahvalla stoutillaan satavuotista historiaansa.

Mallaskoski Tiltu

88 pistettä

Kun panimo täyttää Suomessa sata vuotta, kyse on harvinaisesta tapahtumasta. Olkoonkin, että Mallaskosken panimo oli viime vuosisadan lopussa kolmisenkymmentä vuotta nukkuva tuotantolaitos, niin historia on pitkä ja antaa syyn juhlaan.

Mallaskoski juhlistaa pitkää historiaansa kahdella oluella. Wieniläistyylisen Juhlaoluen (5 %) lisäksi merkkivuotta muistetaan kaurapohjaisella stoutilla. Jälkimmäistä, syvänruskeaa olutta koristaa lasissa beige vaahto. Paahtuneesta tuoksusta käy selvästi ilmi reseptiin kirjattu laktoosi. Sen lisäksi lakritsia ja tummia hedelmiäkin löytyy tuoksusta. Maku on kevyempi kuin ilmoitetusta alkoholipitoisuudesta voisi ennakoida. Kaura pehmentää ja keventää suutuntumaa selvästi. Juotavuutta on kunnioitettu reseptiä hinkatessa enemmän kuin pyrkimystä turboahdettuun tiiviyteen. Silti on kysyttävä, olisiko täyteläisyyttä voinut kuitenkin korostaa hiukan enemmän? No, hyvä on näinkin.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 8 %.

Saatavuus: Alko (5,49 euroa).

Ruokasuositus: Tiramisukakku.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.