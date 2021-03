Viikon olut: Raparperia lasiin – juotavuus on ykkösluokkaa

Raparperi voi kuulostaa arveluttavalta ainesosalta oluessa, mutta belgialaispanimo riisuu mahdolliset ennakkoluulot.

Alvinne Phi Rabarber

91 pistettä

Meripihkainen olut, joka ei raivokkaallakaan kaadolla nosta lasiin vaahtoa sen kummemmin. Tuoksu on hapan ja marjaisa. Varsinkin karviaiset korostuvat sitä mukaa kun olut lämpenee lasissa. Ainesosana käytetty raparperi ei niinkään tunge itseään esiin. Maussa happamuus ilmenee suoraviivaisemmin, ja alkaahan sieltä tulla myös raparperiakin. Muutoinhan sen lisääminen tuotantovaiheessa olisi ollut turhaa, voisi nokkelasti päätellä. Hapokkuus on reippaan oloista ja maltaisuus makeaa. Hapot pitävät kuitenkin makeuden tasapainossa. Juotavuus on ykkösluokkaa ja jälkimaku kerää palaset yhteen hienosti.

Valmistusmaa: Belgia.

Alkoholipitoisuus: 8 %.

Saatavuus: Alko (7,99 euroa, tilausvalikoima).

Ruoka suositus: Sini- ja valkohomejuustot.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.