Viikon olut: Täysipainoinen esitys Amerikasta

Syvän meripihkaisen oluen nimi Freshchester lataa odotusarvot korkeiksi ainakin tuoreuden osalta.

Captain Lawrence Brewing Freshchester Pale Ale

88 pistettä

Ainakin kaupan hyllyltä poimitun näytteen tuoksu on hyvin freesi. Sitrushedelmien ja männynneulasten aromaattisuus on paljon velkaa cascade-, crystal- ja columbus-humalajikkeille, mutta kyllä sieltä maltainen peruskalliokin paistaa läpi. (Nyttemmin panimon verkkosivuilla lajikkeiksi mainitaan aiempien sijasta cascade ja palisade). Suutuntuma on varsin hiilihappoinen. Maussa sitrusmainen kirpakkuus kiristää suuta oikeastaan enemmän kuin humalan katkeruus. Karamellimaltaan hedelmäinen makeus tasapainottaa ja laventaa nautinnon kokonaisuutta.

Valmistusmaa: Yhdysvallat.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus: Alko (3,98 euroa), vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: Cajun-nyhtökana, pita, suippopaprika ja jogurttikastike

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.