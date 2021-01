Viikon olut: Kana uuniin ja kellerbieriä lasiin

Muotioikut eivät heittele baijerilaisia lagereita. Tässä on hyvä esimerkki perinteikkäästä panimosta.

Schlossabräu Autenried Kellerbier

88 pistettä

Baijerilaisen panimon kellerbier on suodattamattomuuden takia utuinen, väriltään vaaleankultainen. Ruohoisuus, kukkainen yrttisyys ja sitrusmaisuus viittaavat paikallisiin klassikkohumalalajikkeisiin. Humalasta onkin saatu esiin kauniit aromit. Panimo sanoo vannovansa kokonaisiin humalakukintoihin ja jättävänsä juoksevat ekstraktit ja puristeet muille. Maussa on hunajaista mallasta ja omenan kirpeyttä. Melko makeassa koostumuksessa hiilihappoisuus on varsin korostuneessa roolissa.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 5 %.

Saatavuus: Alko (4,36 euroa).

Ruokasuositus: Parmesaanikana.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.