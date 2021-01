Espoolaisen Salaman muodikkuus uhkaa hävitä identtisiltä vaikuttavien tölkkipakkausten hämärään, mutta onneksi sisältö muistuttaa pääasiasta.

Salama Brewing Pinkdozer

89 pistettä

Salama Brewingille tyypillisesti kuorrutettu värikäs tölkki ja tölkissä merkintä Double Neipa, 8 %. Tyylinmukaisesti samea, kellertävänoranssi väri. Aromikuva on runsas, mutta hedelmäisyys ei syöksy holtittomasti päin pläsiä. Ihan itsestään selvää ei näissä DIPA-touhuissa (Double India Pale Ale) ole se, että sekä makuun että tuoksuun on saatettu kylliksi mallaspohjaa. Nyt löytyy mainittavaksi asti. Mehukkaassa maussa sitruksisuus on kypsänoloista. Pientä purevuutta syntyy greipinkuorimaisesta bitterisyydestä. Humala- ja hedelmämehuosaston edustajaksi tasapainoinen esitys.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 8 %.

Saatavuus: Panimo oma puoti, olutravintolat.

Ruokasuositus: Lohta aasialaisittain pienellä chilin purennalla.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.