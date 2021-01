Viikon olut: Tällainen on vahva vaalea lager parhaimmillaan

Kirkas, kullankeltainen lager vahvalla kantavierteellä. Tämähän Baijerissa osataan.

Giesinger Bräu Munique

91 pistettä

Tällä kertaa osaamistaan näyttää müncheniläinen Giesinger, jonka kauniisti humaloitu olut tuo ensinuuhkaisulla mieleen Augustiner Edelstoffin, lajinsa valion. Humalan puhtaat aromit asettuvat komeasti maltaiseen nuottiviivastoon. Maussa on maltillisesti sekä hunajakeksimäistä makeutta että tasapainottavaa humalan katkeruutta. Humalalajikkeet kannattaa mainita, sillä unique on harvinainen (ainakin vuonna 2020), mutta hallertau hersbrucker onkin sitä tutumpi mainio saksalainen humalapeltojen työhevonen. Vaalean bockin suutuntuma on lempeästi hiilihappoinen, seuraavaan huikkaan kannustava. Loistosuoritus.

PS. On mahdollista, että Giesinger Bräun oluita voi pian nauttia Münchenin Oktoberfestissä, sillä sen mahdollistaa Giesingerin uuden panimon tontilla sijaitseva oma vesilähde eli kaivo. Sellaista ei ole esimerkiksi Hopfmeisterilla, Richelbräulla eikä Forschungsbrauereilla. Tällä ”tekosyyllä” kaupungin kuusi isoa panimoa on pystynyt estämään müncheniläisten tulokkaiden osallistumisen tuottoisaan olutjuhlaan.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 6,8 %.

Saatavuus: Olutravintolat.

Ruokasuositus: Mausteiset makkarat ja spätzle.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.