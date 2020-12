Suomalainen juomayhtiö Hedönist ei ole ensimmäinen maailmassa, joka nimeää portterinsa Harry Porteriksi, mutta liekö tuolla väliä.

Hedönist Harry Porter

87 pistettä

Tämä olut on pantu Virossa Lehen panimossa, mutta jo aiemmin Hedönist itse teetti samannimisen oluen Suomessa. Tummanruskea olut kantaa hyvin beigeä vaahtoa. Mausteina on käytetty vaniljaa ja kanelia, jotka ovat hankalia niin oluessa kuin ruoassakin. Vain pieni lipsahdus ja ne vievät dominoinnillaan koko homman ojaan. Nytkin ollaan sillä rajalla, että maustettuja oluita karsastavat saavat vahvistusta käsityksilleen. Toisaalta maustetuissa oluissa lienee hyvä, etteivät mausteet huku tunnistamattomiksi. Miellyttävää tällä kertaa on, että vaniljan intensiivinen makeus ei kasva yli, ja näin juotavuus säilyy.

Valmistusmaa: Viro.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.

Ruokasuositus: Mole-kastike ja vaaleassa lagerissa haudutettu possunposkitaco.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.