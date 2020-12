Viikon olut on hapankirsikan juhlaa

Hanssens on tehnyt lambic-oluiden sekoittamisesta taidetta. 1800-luvun lopusta toiminut perheyritys tuottaa autenttisia, makeuttamattomia ja pastöroimattomia oluita.

Hanssens Schaarbeekse Kriek

93 pistettä

Kirsikalla maustettu lambic on punainen ja tuoksuu kirsikalta. Näiden itsestäänselvyyksien lisäksi voi tarkentaa, että Hanssensin oluen puna on hyvin voimakas ja sameahko sekä kirsikkaisuus vahvasti kirsikankiveä mukaileva. Tuoksu on intensiivinen, paksu ja mietiskelyyn pakottava. Kirsikan ohella puulla on ilmeinen merkitys. Hiukan vahamaisuutta ja maatilan odööreja kantautuu myös taustalta. Suussa kirsikkainen happamuus kasvaa kirpeäksi. Silti hiilihappoisuus pysyy melko alhaisena. Pitkä, matkan varrella kuivuva jälkimaku kruunaa kokonaisuuden. Selvästi potentiaalia kasvaa hienostuneempaan suuntaan vuoden tai kahden varastoinnilla.

Valmistusmaa: Belgia.

Alkoholipitoisuus: 6,5 %.

Saatavuus: Alko (14,88 euroa).

Ruokasuositus: Jänispata.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.