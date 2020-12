Yhä useammat tölkissä myytävät oluet muistuttavat nykyään enemmän pop-taidetta kuin kuluttajaystävällisiä pakkauksia.

O/O Nova IPA

87 pistettä

Tämänkin Göteborgissa toimivan panimon nimeä saa tölkistä etsiä tovin. Sitten selviää myös oluen nimi ja sen vahvuus. Tämä on ilmeisesti markkinointia. Mitä sisältöön tulee, niin sen viesti käy ilmi nopeasti. Vaaleankullankeltainen india pale ale antaa tuoksussaan paljon virikkeitä: tuoksussa on litsiä, mangoa, papaijaa ja greippiä sekä runsaasti pihkaisia havunneulasia. Kirpakassa maussa on paljon samoja elementtejä kuin ensimmäisessä nuuhkaisussa. Alkoholin läsnäolon tuntee, mutta suutuntuma ei lankea raskaaksi.

Ulosmyyntihinta on Alkossa kova. Länsinaapurissa samalla hinnalla saa kaksi tölkkiä.

Valmistusmaa: Ruotsi.

Alkoholipitoisuus: 6,5 %.

Saatavuus: Alko (8,54 euroa / 0,44 l, rajoitettu saatavuus), olutravintolat.

Ruokasuositus: Avokado ja katkaravut togarashi-majoneesilla.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.