Iron Maiden -fanius ei ole varsinainen este tämän oluen nauttimiselle.

Robinsons Trooper IPA

91 pistettä

Iron Maidenin laulaja Bruce Dickinson oli (jälleen) pääpanimomestari Martyn Weeksin apuna, kun Trooper IPA:n reseptiä kehiteltiin. Alkoholipitoisuus muistuttaa viime vuosituhannen loppupuolen brittiläisten IPA-oluiden vahvuuksia, mutta aromaattiset humalalajikkeet ovat ehtaa Amerikkaa.

Lasissa olut näyttää kirkkaalta ja kultaiselta. Hento, vaalea vaahto peittää oluen pintaa. Puhtaassa tuoksussa on parfyyminen vire. Keksimäinen ohramallas, vehnän tuoma pehmeys ja mandariinimainen humala-aromi kutsuvat ottamaan reilun kulauksen. Pulloversion hapokkuus on sellaista, ettei noviisien tarvitse jatkaa tarinaansa elottomista brittioluista. Hedelmäisessä maussa on samanaikaisesti runsautta ja kepeyttä. Niin sanottu juotavuus on kunnossa varsinkin kun näyte on näin tuore kuin tällä maistamisella oli. Jälkimaku jättää greippimäisten humalakatkeroiden lisäksi muiston viljaisuudesta. India pale alen sijasta kannattaa odotukset virittää brittiläisen golden alen mukaan.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 4,3 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat.

Ruokasuositus: Fish’n’chips.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.