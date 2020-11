Amerikkalaispanimon Yeti-tuoteperhe paisuu moneen suuntaan. Tällä kertaa teemana on nuotiotulella viimeistelty herkku S’mores.

Great Divide Yeti S’mores

91 pistettä

S'mores olueksi sovitettuna tarkoittaa imperial stoutia vaahtokarkeilla, suklaalla ja erinäisillä mausteilla. Oluiden ''leivonnaissarjassa'' S'Mores on kelpo tavaraa. Tuoksu on voimakkaasti paahtunut. Tuoksussa on tummaa suklaata, siirappista leivänkuorta, vaniljaa ja kanelia. Maun makeudessa voi kuvitella nuotiolla paahdetut vaahtokarkit. Juoksevan suklaan vastapainona on kahvimaista tanniinisuutta ja hasselpähkinää. Lämmittävää alkoholia uhkuvan oluen jälkimaku on yllättävänkin katkera.

Valmistusmaa: Yhdysvallat.

Alkoholipitoisuus: 9,5 %.

Saatavuus: Alko (7,48 euroa).

Ruokasuositus: S'Mores-jälkkäri grillin, nuotion tai takan ääressä.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.