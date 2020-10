Viikon olut tulee maasta, jonka panimoista harva tietää yhtään mitään

India pale ale on 2020-luvulla yhtä lailla globaali oluttyyli kuin vaalea lager.

Dogma Hoptopod IPA

89 pistettä

Serbialainen Dogma on pannut oluen, joka voisi yhtä hyvin tulla Espanjasta, Kanadasta tai Suomesta. Tyylipuhdas tulkinta ollut tähtäimessä, ja hyvin siinä on onnistuttukin. Kullanvärinen olut luovuttaa nenään aluksi appelsiinia ja mandariinia, mutta lämmettyään lasissa oluen tuoksu ei ole enää yhtä raikas, vaan valkopippurinen kerros ilmestyy peitoksi. Miedosti karamellimaltaisessa ja mukavasti liukkaassa maussa on lempeää katkeruutta, hedelmää ja mäntymetsän tunnelmaa. Täyteläinen ja samalla ilmava suutuntuma jättää mieluisan muistikuvan belgradilaisesta panimosta.

Valmistusmaa: Serbia.

Alkoholipitoisuus: 6,5 %.

Saatavuus: Alko (4,90 euroa) euroa.

Ruokasuositus: Chilimajoneesia ja grillattuja jättikatkarapuja.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.