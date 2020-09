Viikon olut on pantu Peaky Blinders -tv-sarjan katsojia silmällä pitäen

Peaky Blinders -sarjan ”virallinen olut” on kelpo juoma, jos haluaa elää hetken The Garrison -pubissa.

Thornbridge Shelby India Pale Ale

87 pistettä

Hyvän oluen merkki on usein se, että nautiskelijan kiinnostus säilyy viimeiseen pisaraan asti. Thornbridge Shelby on esimerkki oluesta, joka täyttää visuaaliset kauneusarvot, se tarjoaa kauniin aromimaailman ja maistuu ensikulauksella raikkaalta, mutta viimeisten huikkien kohdalla käy kuin Peaky Blinders tv-sarjan edetessä finaalia kohden: ensi-ihastus alkaa hiljalleen laantua ja kaikki on sen jälkeen vain ok. Tai ehkä tässä tapauksessa kuitenkin hiukan enemmän kuin ok.

Runsas ja raikas hedelmäisyys värittävät sekä tuoksua että makua. Luumarjaa ja kypsää sitrusta tulvivasta oluesta löytyy myös hiukan lempeiden teelehtien ja tupakan karaktääriä. Viisiprosenttiseksi olueksi varsin sulavasti juotava, ja humalointikin on hyvin maltillinen. Saattaa tarjota samalla pikavisiitin tv-sarjan The Garrison -pubiin.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, Alko (3,35 euroa).

Ruokasuositus: Fish’n’chips.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.