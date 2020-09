Vehnäoluistaan kuuluisan Erdingerin panema vaalea lager on harmoninen janonsammuttaja.

Stiftungsbräu Stiftung Hell

87 pistettä

Tiedättehän hetken. Kun janottaa eikä tekisi mieli tappaa janoa vedellä. Silloin suu ja mieli janoavat olutta. Erdingerin panema vaalea lager on sellainen olut, kuten nämä saksalaiset helles- ja dortmunder-tyyppiset yleensäkin. Vaaleankullankeltainen väri ja kestävä vaahtokukka kehittävät janoon lisäkierroksia, kuten myös kevyt, paahtoleipämäinen maltaisuus. Maku on hennossa yrttisyydessään ja viljaisuudessaan leikittelevän kepeä. Suutuntuma on mukavasti kirpakka, muttei lainkaan liian hapokas.

Fischer's Stiftungsbräu siirtyi Erdinger Weissbräun omistukseen 1991.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 5,1 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat.

Ruokasuositus: Mainitsiko joku pretzelit ja leikkeleet?