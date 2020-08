Lakritsia voi lisätä alkuruoasta jälkiruokaan. Siksi ei ole mikään ihme, että sitä on oluessakin.

Sinebrychoff Karhu Laku Portteri

88 pistettä

Jos lakua ei synny käymisen sivutuotteena, niin sitä voi lisätä uutteena, kuten Sinebrychoff on tehnyt. Tarkemmin panimo ei sitä ulospäin määrittele. Sen sijaan Laitilan Wirvoitusjuomatehdas nimeää Lakritsi Portterinsa (5,4 %) lakumaisen maun syntyvän Kouvolan Lakritsi Oy:n tuotannon hyödyntämisestä.

Sinebrychoff ole ensimmäistä kertaa jalostamassa portteria (engl. porter) ja stoutia. Se on flirttaillut aiemminkin mausteiden kanssa, kuten Puolukka Stout, Two Three Porter ja Winter Porter ovat osoittaneet.

Laku Portterissa lakumaisuus on läsnä ensimmäisestä nuuhkaisusta asti (ehkä hiukan mämmimäisenä), mutta sittenkin vain hillitysti mausteena. Laku nousee esiin eniten maun loppupuolella, jopa hiukan salmiakkimaisena jättäen pitkän jälkimaun. Siinä se ratkaiseva piste onkin: joko lakusta pitää tai sitten ei.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5,5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat (saatavilla talven 2020–2021 ajan).

Ruokasuositus: Valkosuklaa.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.