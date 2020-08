Tamperelaisesta ja tanskalaisesta yhteistyöstä syntyi Smörre.

Plevna Smörre Ruis I.P.A.

90 pistettä

Lieneekö vahinko vai pilkunviilaajien kiusaamista, mutta etiketin englanninkielinen teksti Rye Indian Pale Ale aiheuttaa nolostumista. No, eipä ole ensi kerta, kun sana India esiintyy India Pale Alen yhteydessä muodossa Indian.

Etiketistä sisältöön: sameahko, punertavankuparinen väri avautuu valoa vasten. Rukiin läsnäolon voi tunnistaa ensimmäisellä nuuhkaisulla. Ruis antaa normaaliin tapaan tuoksuun ja makuun mausteisuutta. Oluesta löytyy viisi erilaista humalalajiketta, joista ainakin osan voi jäljittää Yhdysvaltoihin. Maku on täyteläinen. Maun keskivaiheilla ruis on eniten esillä. Sen jälkeen voi nauttia karamellimaisen makeuden, sitrushedelmien ja havuisuuden kudelmasta. Reseptin on luonut etiketin mukaan tanskalainen panimomestari Andersen. Epäilyttävän satumaista. Siitä kai se oluen nimi sitten juontaa juurensa.

PS. Smörre-nimellä on ollut aikaisemmin markkinoilla 5,9 prosentin vahvuisia versioita. Tämä tuoreempi ja alkoholipitoisuudeltaan miedompi viritelmä maistuu selvästi paremmalta.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 5,6 %.

Saatavuus: Alko (4,64 euroa).

Ruokasuositus: Appelsiinilla maustettu ylikypsä possu.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.