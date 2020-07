Thornbridgen laajasta olutsalkusta löytyy useampi golden ale -tyylinen olut, mutta se ei tee Brother Rabbitista monistettua tusinatavaraa.

Thornbridge Brother Rabbit

88 pistettä

Kyseessä on kepeä golden ale. Ananasta ja greippiä on runsaasti amerikkalaisten humalalajikkeiden luomassa tuoksussa. Puhdas maku on kevyen keksimaltainen ja raikkaasti hedelmävetoinen. Jälkimaussa sitruksiset humalakatkerot kutistavat suuta vain aavistuksen. Helppo, harmiton vaan ei ollenkaan turha. Tuoreus on vain plussaa tälle(kin) oluelle.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 4,0 %.

Saatavuus: Olutravintolat, Alko (3,18 euroa).

Ruokasuositus: Kana-caesar.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.