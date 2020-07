Sierra Nevada paljastaa Otra Vez -oluellaan itsestään vähemmän tunnetun puolen.

Sierra Nevada Otra Vez

85 pistettä

Agavella ja limetillä maustettu gose-tyylinen olut. Näin esittelee panimo tuotoksensa. Gose ajateltuna sellaisena kuin se itäisen Saksan ja Puolan puolella on tunnettu, on melko kaukana tästä Sierra Nevadan luomuksesta. Kullankeltainen, voimakkaasti sitrusmaisia aromeja tuottava tuoksu on kuin sitruunasoodassa. Maun loppupuolelta voi tavoittaa gosen hapokkuutta, happamuutta ja jopa hyppysellisen makeutta lieventävää suolaisuutta. Lähinnä happamuutensa ansiosta Otra Vez vaikuttaa mainiolta janonsammuttajalta, mutta valtavirran olutmaisuutta kaipaava saattaa tilata seuraavaksi jotakin muuta. Tarjoa ystävälle, joka ei pidä oluesta ja luulee oluen olevan ainoastaan vaaleaa lageria.

Valmistusmaa: Yhdysvallat.

Alkoholipitoisuus: 4,9 %.

Saatavuus: Alko (4,69 euroa)

Ruokasuositus: Avocado-pekonileipä.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.